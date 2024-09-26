Мьюинг – это метод правильного расположения языка во рту, разработанный британским ортодонтом Майклом Мью. Суть техники заключается в том, чтобы язык постоянно находился в правильной позиции – плотно прижатым к небу, что, способствует улучшению внешности и подтянутости овала лица.

Для выполнения мьюинга нужно следить за тем, чтобы язык занимал правильное положение. Он должен полностью прилегать к верхнему небу – от кончика до задней части. Губы при этом остаются сомкнутыми, а зубы – слегка касаться друг друга, но не сжиматься. Постепенно такое положение языка должно стать привычным.

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Этот метод помогает активизировать мышцы лица и челюсти, что, может сделать овал лица более четким и даже уменьшить второй подбородок.

Подробнее о том, как выполнять этот метод рассказала в своем видео модель @chernyxdiana.