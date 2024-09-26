Стас Михайлов предстал в образе почти за два миллиона рублей

Российский эстрадный певец Стас Михайлов предстал на новом фото в образе почти за два миллиона рублей. Его супруга Инна Михайлова опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) снимок, на котором 55-летний артист позирует в сером пиджаке и обтягивающей черной футболке.

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Кроме того, на нем джинсы с крестами и кожаный ремень, оформленный металлической пряжкой с тем же символом. Известно, что данные вещи представлены в ассортименте американского бренда Chrome Hearts. Так, на данный момент стоимость джинсов на сайте ресейл-платформы составляет 1 547 619 рублей. При этом похожую модель ремня можно приобрести за 270 тысяч рублей.

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Помимо этого, на размещенном фото видно, что на знаменитости присутствуют кожаные ботинки бельгийского бренда Walter Van Beirendonck с принтом в виде белых зубов. Стоимость обуви составляет 100 тысяч рублей.

В июне стилист Лариса Голубева объяснила любовь Стаса Михайлова к крестам на штанах.