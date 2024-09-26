Пластический хирург разрушил три главных мифа красоты

Вокруг пластической хирургии витает много слухов и домыслов, даже несмотря на ее широкие возможности, авторские методики и современные инновации.

Иногда какого-то нелепого убеждения достаточно, чтобы так и не решиться на шаг, который может изменить качество жизни. В интервью с RuNews24.ru доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал о самых распространенных мифах пластической хирургии.

Пластика наносит серьезный вред здоровью

Как и любое хирургическое вмешательство, пластическая операция предполагает риски. Поэтому есть такое понятие, как подготовка – это знакомство с противопоказаниями на сайте клиники, анализы, дополнительные обследования и консультации узкопрофильных специалистов по необходимости.

Полное представление о здоровье пациента – важное и необходимое условие для допуска к операции. Также большое влияние на результат и успех вмешательства играет психологическая зрелость. Бывает, что пациент приходит на консультацию под влиянием соцсетей, знакомых, под временными всплесками настроения, что ему нужны перемены. Важно знать и понимать, что это общая серьезная работа не только врача, но и самого пациента. Быть готовым к вмешательству, восстановительному периоду, не торопиться, делать всё обдуманно. Риски также можно снизить, ответственно подойдя к выбору клиники и хирурга.

По словам эксперта, ринопластика, блефаропластика и многие малоинвазивные методики сегодня предлагаются во многих медицинских учреждениях – но большое количество предложений на рынке – не повод думать, что это простые процедуры, с которым справится даже вчерашний выпускник. Опытным хирургам часто приходится сталкиваться с повторными операциями только потому, что пациент не подготовился, решил сэкономить, действовал импульсивно.Когда решение о пластике принято, нужно довериться опыту и знаниям врача. Хороший результат – не работа по шаблону, а эстетически привлекательный образ с учетом индивидуальности и пропорций без видимых следов вмешательства.

Внешность кардинально меняется

Да, конечно, внешность станет другой. Но сильно изменится лишь в том случае, если пациент злоупотребляет походами к пластическому хирургу. Неудачная пластика часто встречается на лицах голливудских и российских знаменитостей – и это часто вопрос зависимости от бесконечных улучшений образа. Если операция делается по конкретному запросу – омоложение, изменение формы носа, устранение небольших дефектов или недостатков, которые мешают жить, улучшение рельефности фигуры - то человек, как правило, получает результат и больше не возвращается.

В первые дни после операции внешность будет немного непривычной, но если пациент приходит за гармоничными изменениями, и работа сделана органично, то свежий и обновленный облик будет новой точкой отсчета в жизни.

Все носы после ринопластики – одинаковые

Как правило, практикующий хирург-ринопласт имеет свою технику или авторскую методику, по которой работает и выделяется на фоне остальных коллег. Но важно не только это, а эстетический вкус врача, учитывание национальных черт, пропорций и других нюансов. Только в этом случае работа выполняется с сохранением природных черт и изюминки пациента.

Когда все носы в портфолио хирурга похожи, это говорит о низкой квалификации. Опытный врач не выполняет операции по запросу и любому капризу, а ведет диалог с пациентом, объясняет все тонкости процесса. Также, кроме эстетики, важно сохранить здоровое дыхание.