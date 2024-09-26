Косметолог объяснил популярность пластической хирургии среди молодежи

Популярность пластической хирургии у молодого поколения в России в последнее время значительно выросла. О причине этого в беседе с Пятым каналом рассказала пластический хирург и косметолог Мария Беллини.

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По ее словам, сейчас все чаще под нож хирурга ложатся люди в возрасте от 25 до 35 лет. Больше не работает установка о том, что к хирургу стоит обращаться в зрелом возрасте и после появления морщин. Теперь молодые люди не ждут первых признаков старения, начиная заблаговременно работать над сохранением молодости.

Беллини заметила, что на это есть свои причины. Во-первых, многие молодые люди используют пластическую хирургию не только для эстетики, но и для здоровья. Во-вторых, в юном возрасте намного легче переносить последствия хирургического вмешательства, так как и восстановление в таком возрасте проходит быстрее и успешнее.

«Чаще всего пациенты обращаются за небольшими коррекциями по достижении совершеннолетнего возраста, часто у мамы приводят ко мне своих детей. Что касается мужчин, они тоже сами стали обращаться, потому что почувствовали желание сохранять молодость и выглядеть конкурентно и эстетично», — резюмировала косметолог.

Ранее косметолог Надин Пак призвала избавиться от нескольких вредных привычек ради молодости кожи. Так, она предостерегла от умывания обычным мылом, поскольку это может привести к дерматозу.