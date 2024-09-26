Богемный шик: как создать бьюти-образ в стиле бохо

В последний раз стиль бохо был на пике популярности в 2000-х, когда распущенные локоны «только проснулась» и легкий загар носили Кейт Мосс и Блейк Лайвли. С подачи Чемены Камали, нового креативного директора Chloé, эти beauty-­приемы вновь стали актуальны. Рассказываем, как создать актуальный бьюти-образ, как у Сиенны Миллер и Беллы Хадид.

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Главная фишка макияжа в стиле бохо — веснушки. Запоминаем последовательность действий. Сначала на подготовленную тональным средством кожу наносим румяна персикового оттенка, а на веки и по контуру лица — бронзер. Затем коричневым карандашом для глаз или бровей ставим точки на носу и щеках, имитируя «поцелуи солнца».

Завершаем образ блеском или бальзамом для губ. Единственное условие макияжа, которого лучше придерживаться, — теплая цветовая гамма всех средств.

А вот чтобы небрежные локоны приобрели нужную текстуру, нанесите на них специальный спрей для укладки — он придаст волосам плотность и зафиксирует волну.