52-летний Влад Лисовец раскрыл причину отказа от ботокса

Российский стилист Влад Лисовец раскрыл причину отказа от ботокса. Интервью с ним публикует «Леди Mail».

52-летний владелец салонов красоты заявил, что не прибегает к инъекционным методам коррекции внешности, поскольку они делают людей похожими друг на друга. Знаток моды, по его словам, не желает терять индивидуальность.

«Я не хочу быть на кого-то похожим. Мне кажется, я хорошо старею, мне нравится, как я выгляжу», — объяснил собеседник издания.

В то же время он указал, что не исключает того, что задумается над уколами красоты, если однажды окажется недоволен своей внешностью.

В июле сообщалось, что ученые раскрыли влияние инъекций ботокса на секс и отношения.