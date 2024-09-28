Стилист назвал трендом целлофановые пакеты вместо сумок

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал трендом целлофановые пакеты вместо сумок. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Модная Заметка. Кто сказал, что ходить с пакетами это зашквар? Дизайнеры (или стилисты?!) твердят нам обратное, так что расчехляем свои пакеты с пакетами (бумажными, картонными и даже целлофановыми из «Пяторочки») это сейчас тренд!» — написал Рогов (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Он также перечислил бренды, которые использовали трендовый аксессуар: Balenciaga, Moschino, Magliano, Undercover, Bottega Veneta

В августе телеведущий заявил, что прозрачные вещи будут актуальны осенью. Стилист рекомендовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Недавно Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.

Ранее Александр Рогов назвал осенний тренд для мужчин.