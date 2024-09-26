Все плюсы и минусы натуральной косметики

Поклонников натуральной косметики становится все больше. И действительно, кажется, что мыло, кремы и очищающие составы с пометкой bio или organic вызывают больше доверия. Мы поговорили с косметологом Верой Алексеевой, которая рассказала, как выбрать действительно натуральную косметику и какие плюсы и минусы у средств без лишней химии в составе.

Какую косметику можно считать натуральной

Как говорит наш эксперт, на этикетке вы должны увидеть процент натуральных компонентов не менее 95. В противном случае, такую косметику с натяжкой можно назвать натуральной. Вера:

«Еще один момент — смотрите, чтобы в составе не было продуктов нефтепереработки, это автоматически выкидывает продукт из линейки натуральных».

К слову, если вы сомневаетесь в натуральности состава или же не до конца разбираетесь в компонентах, ищите на этикетке значки сертификационных органов. Также поищите больше информации о продукте в Сети, прежде чем приобретать его для личного пользования.

В дополнение было бы неплохо подписаться на соцсети бренда-производителя натуральной косметики. В большинстве случаев производитель оповещает свою аудиторию о том, какие проверки проходили их продукты. Вера:

«Чем больше вы знаете о производителе косметики, тем больше шансов, что вы не столкнетесь с псевдонатуральными составами».

Какие плюсы натуральной косметики

Компоненты такой косметики практически не вызывают аллергии.

Косметика не проходит тесты на животных.

«Чистый» состав.

Поддержание экологии.

Есть и минусы

Срок годности значительно короче, чем у продуктов с более химическим составом.

Особые условия хранения косметики.

Натуральные средства не всегда тщательно очищают кожу.

Что делать, чтобы не ошибиться с выбором

Первое, на что советует обратить внимание наш эксперт, — какой у вас тип кожи. Вера:

«Не думайте, что натуральный состав обеспечит полную безопасность. При наличии, к примеру, дерматита вы можете только усугубить ситуацию».

Обязательно тестируйте косметику перед использованием на маленьком участке кожи.

Если у вас жирная кожа, вам может не подойти исключительно натуральный состав. Дело в том, что она плотнее нормальной или сухой, поэтому очищение требуется более тщательное. Косметолог советует очищать такую кожу любыми средствами, которые подходят именно вам, а уже увлажнять и тонизировать продуктами с максимально натуральным составом.