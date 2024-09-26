Все плюсы и минусы натуральной косметики

Натуральная косметика: все плюсы и минусы такого состава
Поклонников натуральной косметики становится все больше. И действительно, кажется, что мыло, кремы и очищающие составы с пометкой bio или organic вызывают больше доверия. Мы поговорили с косметологом Верой Алексеевой, которая рассказала, как выбрать действительно натуральную косметику и какие плюсы и минусы у средств без лишней химии в составе.
Какую косметику можно считать натуральной
Как говорит наш эксперт, на этикетке вы должны увидеть процент натуральных компонентов не менее 95. В противном случае, такую косметику с натяжкой можно назвать натуральной. Вера:
«Еще один момент — смотрите, чтобы в составе не было продуктов нефтепереработки, это автоматически выкидывает продукт из линейки натуральных».
К слову, если вы сомневаетесь в натуральности состава или же не до конца разбираетесь в компонентах, ищите на этикетке значки сертификационных органов. Также поищите больше информации о продукте в Сети, прежде чем приобретать его для личного пользования.
В дополнение было бы неплохо подписаться на соцсети бренда-производителя натуральной косметики. В большинстве случаев производитель оповещает свою аудиторию о том, какие проверки проходили их продукты. Вера:
«Чем больше вы знаете о производителе косметики, тем больше шансов, что вы не столкнетесь с псевдонатуральными составами».
Какие плюсы натуральной косметики
- Компоненты такой косметики практически не вызывают аллергии.
- Косметика не проходит тесты на животных.
- «Чистый» состав.
- Поддержание экологии.
Есть и минусы
- Срок годности значительно короче, чем у продуктов с более химическим составом.
- Особые условия хранения косметики.
- Натуральные средства не всегда тщательно очищают кожу.
Что делать, чтобы не ошибиться с выбором
Первое, на что советует обратить внимание наш эксперт, — какой у вас тип кожи. Вера:
«Не думайте, что натуральный состав обеспечит полную безопасность. При наличии, к примеру, дерматита вы можете только усугубить ситуацию».
Обязательно тестируйте косметику перед использованием на маленьком участке кожи.
Если у вас жирная кожа, вам может не подойти исключительно натуральный состав. Дело в том, что она плотнее нормальной или сухой, поэтому очищение требуется более тщательное. Косметолог советует очищать такую кожу любыми средствами, которые подходят именно вам, а уже увлажнять и тонизировать продуктами с максимально натуральным составом.