Почему тренд на поедание земли опасен для здоровья

В TikTok опубликованы тысячи видео, где люди с аппетитом грызут камни, закусывают сырой землей и призывают родителей позволять детям делать то же самое. Некоторые считают, что подобное меню улучшает работу кишечника, благотворно влияет на иммунитет и даже разглаживает морщины. Другие не рассчитывают на оздоровление, но им нравится вкус сырой земли, глины или штукатурки. Откуда взялся странный тренд, какие последствия ждут его последователей и почему многие верят в полезные свойства глины и грязи, выяснила «Лента.ру».

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«Чудесный вкус мокрого асфальта и земли»

«Хотите улучшить здоровье кишечника ребенка (и ваше собственное?) Ешьте грязь!» Видео с таким призывом опубликовала в социальных сетях нутрициолог Стефани Адлер. В кадре в этот момент появляется играющий на траве годовалый карапуз, который берет пригоршню земли и отправляет ее в рот.

«В каждой чайной ложке органической биодинамической почвы содержится больше микроорганизмов, чем людей на Земле», — восхищается нутрициолог.

Призыв к поеданию земли — не первый сомнительный совет Адлер. Ее понимание здорового образа жизни в целом часто вызывает вопросы. Например, она выступает за домашние роды, советует лечить бесплодие «натуральным» питанием и регулировать уровень гормонов через кишечник. На очередной странный совет блогера можно было бы вообще не обращать внимание, однако проблема в том, Адлер не одинока: по всему миру насчитываются миллионы любителей «грязевой диеты».

Россия, кстати, не исключение. На маркетплейсах активно продается «пищевая глина», добытая на Урале, в Донбассе, Узбекистане и Казахстане. Продавцы хвалят свой товар за экологичность и высокое содержание в ней полезных веществ. При этом в конце они предупреждают, что съедобной глины не существует, как и доказательств ее пользы для здоровья. Тем не менее судя по комментариям, покупатели либо не читают предупреждение, либо оно их не смущает. Во всяком случае спрос на «съедобную глину» есть, и люди активно делятся впечатлениями от дегустации.

«Упакована хорошо, но вкуса абсолютно нет. Хотела ощутить вкус земли, но, увы, не получилось», «Не знаю, где вы ее копаете, но это очень вкусно!», «То, что она липнет к зубам, — это полбеды, но у нее нет ни намека на запах и чудесный вкус мокрого асфальта и земли», — пишут покупатели в комментариях.

«Впервые пробовала глину. Заказала зеленую. Такого удовольствия я давно не получала. Если вы любите похрустеть и нежный сливочный вкус, то вам это нужно», — Полина, отзыв покупательницы «съедобной глины».

Ложка грязи для оздоровления

В социальных сетях закусывать землей стало модно сравнительно недавно, но сам тренд существует давно. В 2016 году много шума наделала книга «Ешь грязь», написанная сертифицированным диетологом и сторонником альтернативной медицины Джошем Эксом. Любитель сомнительных методик оздоровления полагает, что микроорганизмы, которые живут в почве, не просто важны, а необходимы человеку для выживания. По его словам, они питают клетки толстой кишки и печени, убивают вредные бактерии, поддерживают здоровье кишечника и улучшают защитные функции иммунитета, а также борются с морщинами, акне и даже помогает худеть.

Немного земли надо есть каждый день, уверяет читателей Джош Экс. Оптимальная доза, по его словам, — 500 миллиграммов, или 1/10 чайной ложки.

Чтобы получать такую порцию земли ежедневно, диетолог советует перестать мыть овощи и фрукты. Он предлагает срывать их прямо с грядки и есть грязными или покупать их на фермерских рынках.

Конечно, совет Экса противоречит всем предписаниям врачей о гигиене, однако в 2011 году в Корнельском университете группа ученых выяснила, что микробы, содержащиеся в земле, способны защитить кишечник от токсинов, паразитов и патогенных микроорганизмов. Правда, ученые подчеркнули, что это лишь гипотеза, которую интересно изучить подробнее, а пока она не имеет никакой научной базы.

Полезные свойства приписывают не только обычной земле. Например, каолин, или белая глина, считается элитой среди почвообразующих пород. Обычно ее используют для производства керамических изделий и отделочных материалов, но некоторые эту глину едят. Считается, что в очищенном виде вещество уменьшает боли в желудке, облегчает диарею и симптомы колита. А еще она якобы богата полезными веществами, такими как железо, марганец, магний и другие.

Зачем люди едят землю?

На научном языке поедание земли, глины, мела или золы называется геофагия. Первое письменное описание этого симптома сделал Гиппократ более двух тысяч лет назад, но люди ели землю задолго до него. Некоторые народы добавляли кусочки земли в еду из-за голода, другие делали это из-за религиозных и культурных соображений.

Современная медицина считает геофагию чем-то ненормальным и относит ее к симптомам нескольких психических отклонений. Однако желающие съесть известку или землю необязательно имеют проблемы с ментальным здоровьем. Этому есть и другие объяснения. Например, профессор кафедры диетологии Корнельского университета Сера Янг приводит три возможные версии.

Первую гипотезу Янг назвала несостоятельной, так как голодные люди обычно не набивают желудок землей, даже если очень нуждаются в пище. Вместе с этим страстное желание погрызть мел или глину может возникать у людей, которые не испытывают голод и имеют изобилие еды.

Версию о дефиците полезных веществ Янг тоже назвала маловероятной. При этом она подчеркнула, что у любителей земли действительно часто диагностируют анемию. Однако Янг считает, что это не причина геофагии, а ее следствие. То есть поедание земли или глины приводит к анемии.

Исследования показывают, что глина нарушает процесс всасывания питательных веществ, таких как железо и калий, в кровь. Это затрудняет их усвоение в организме. Янг добавила, что, если бы людей действительно тянуло съесть почву из-за анемии, чаще всего этим бы занимались подростки и пожилые люди, так как именно они обычно испытывают нехватку питательных веществ. Но в реальности главными поедателями земли являются не они, а беременные женщины и дошкольники.

Геофагия среди этих групп является очень распространенной. По мнению диетолога, тяга к глине у беременных и детей могла сформироваться в процессе эволюции, чтобы защитить их от паразитов и растительных токсинов. Янг объяснила, что глина имеет свойство притягивать ядовитые вещества и выводить их из организма. Однако эксперт отметила, что, несмотря на это свойство, глину нельзя назвать универсальным противоядием от опасных веществ. Главным образом потому, что клинические испытания на людях, подтверждающие это, не проводились.

Какие последствия у поедания земли и глины?

Профессор диетологии из Университета Рединга (Великобритания) Гюнтер Кюнле считает, что если у глины и есть какие-то положительные эффекты, то это не имеет большого значения. Он пояснил, что, во-первых, они не доказаны, а во-вторых, потенциальные риски от поедания любых несъедобных предметов намного выше, чем предполагаемая польза.

«Ирония в том, что способность глины защищать от токсинов не доказана, зато точно известно, что она сама может быть токсичной», — Гюнтер Кюнле, диетолог.

Диетолог уточнил, что в почве часто содержатся тяжелые металлы, остатки пестицидов, которыми удобряют поля, а также яйца всевозможных паразитов. Он добавил, что продавцы «съедобной глины» могут заверять, что продукт очищен и безопасен, но слепо доверять этому не стоит.

«Грязь, глина и мел не являются пищевыми продуктами, поэтому их не проверяют на соответствие требованиям безопасности», — предупредил диетолог.

Помимо этого, поедание даже «чистой» и незараженной глины провоцирует анемию. Это происходит потому, что она не дает железу, которое попадает в организм с пищей, усваиваться. Также есть опасность, что глина, попадая в кишечник, может спровоцировать запор, непроходимость, а в редких случаях и приступы панкреатита. Наконец, нестандартные пищевые привычки вредят зубам и нарушают целостность эмали.

Янг подчеркивает, что есть землю или глину ради оздоровления не стоит, так как сегодня есть более безопасные способы бороться с токсинами и дефицитом минералов. Однако если такое желание появляется, то ничего странного или патологического в этом нет, убеждена диетолог, так как оно встречается у множества людей.