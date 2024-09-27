Четыре идеи маникюра на октябрь

Осенью большинство выбирает теплые и, по словам многих мастеров, довольно банальные оттенки. Нейл-мастер Софья Филимонова рассказала нам о трендах грядущего месяца, чтобы ваш маникюр всегда оставался актуальным.

Анималистичные принты

Этой осенью и зимой анималистика будет в топах. Больше всего внимания приковано к леопарду, зебре и черепахе. Софья:

«За последние недели эти принты бьют все рекорды популярности, черепаховый, кстати, отлично передает вайб осени».

Ваш мастер может использовать как стемпинг, так и поработать над ноготочками кистью.

В одном тоне

Однако речь не совсем о монохроме. Попробуйте подобрать родственные оттенки для всех пальцев. Лучше всего в это время года будут смотреться теплые шоколадные цвета, главное, чтобы у вашего мастера была широкая палитра. Дополнительный дизайн в этом случае не требуется.

Halloween time

Несмотря на неоднозначное отношение к празднику, можно дерзнуть и выполнить хотя бы несколько ноготков в стилистике кельтского праздника. Фантазия вашего мастера не ограничена, но все же старайтесь придерживаться собственных предпочтений — хэллоуинский декор можно создать практически в любом стиле, даже в минималистичном.

Оливки

Спокойный и «дорогой» маникюр в оливковых оттенках — лучшее, что может случиться с вами осенью. Цвет невероятно актуальный и великолепно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. Наш эксперт советует рассмотреть вариант этого оттенка на коротких ногтях в мягком квадрате или овале.