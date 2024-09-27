Тренд на 70-е: как вписать вещи эпохи хиппи и диско в свой гардероб

Отпускать жаркий сезон всегда немного грустно, но дизайнеры, кажется, стремятся сделать все, чтобы мы не хандрили. Так, одной из главных модных тенденций осени станут жизнерадостные, многогранные и эклектичные семидесятые — золотые времена диско, хиппи и свободы!

Мода, как известно, непостоянна, но при этом циклична; мы видим, как возвращают свою популярность принты и силуэты, как целые эпохи вдохновляют креативных директоров Модных домов. Сегодня редкий показ проходит без модных отсылок и интонаций семидесятых.

Это время подарило людям возможность широкого выбора. Давление моды перестало быть столь однозначным, диктатура подиумных тенденций немного ослабла. Огромное влияние на fashion-­индустрию начал оказывать «народный выбор», тот самый стритстайл, на который мы ориентируемся и сегодня.

Представителями его были две большие социальные группы — «дети цветов», свободные хиппи, и выросшие из битников поклонники диско. Но это были далеко не единственные модные тенденции. В целом люди начали носить то, что им нравилось: актуальной была и аристократичная классика, и милитари, и офис-­кор. Именно эта возможность выбирать — и всегда оставаться в тренде — и сделала семидесятые уникальной модной эпохой.

Бохо-шик

Конечно же, прежде всего этнические узоры и принты напоминают нам о тех самых «детях цветов», которые пропагандировали свободу во всем. Очевидно, что движение антимилитаристов — это прежде всего движение идейное, а не модное, и не каждый из современных модников разделяет взгляды и убеждения хиппи. Но мы спешим подчеркнуть: не всякая этника отсылает нас к хиппи-­стилю! Сегодня мы говорим прежде всего про бохо — эдакую гламурную версию образов «детей цветов». Обозначение стиля произошло от слова «богема», и для того, чтобы приобщиться к этой богеме, в ход идут богатые материалы, уникальные принты, многослойность, обилие украшений, фурнитуры и декора.

По-­настоящему богемную коллекцию в этом сезоне создал Дом Chloe. В цветовой гамме поклонники марки увидели нейтрально-­природные оттенки, а вот силуэты и материалы — в стиле истинного бохо. Особенно притягательным получились образы с многослойными воланами полупрозрачных блуз, благодаря которым создается ощущение динамики.

Более сдержанные и адаптированные к реальности луки были представлены у Ulla Johnson: здесь также превалируют природные цвета, которые дополняют замысловатые этнические узоры, но вот сами вещи куда более носибельны, нежели у Chloeґ. Например, юбка миди-­тюльпан с запахом — необычный, но вполне подходящий для офиса вариант, который можно сочетать и с белой офисной блузой, и с водолазкой (именно так и предлагает поступать бренд). Ну а платье прямого кроя с элегантным шарфом идеально для прогулок прохладными осенними вечерами.

Здесь же — творение Дома Etro, год за годом играющего на любви людей к богемному образу жизни. Дом соединил два тренда, представив комплекс с актуальным сочетанием «юбка на брюки» в удивительных флористических принтах, тончайшим образом подобранных друг под друга. Шедевр!

Овчинка и выделка

Конечно, от сентября мы ждем тепла и бабьего лета, но не будет лишним заглянуть в будущее и принять тот факт, что в скором времени на смену легким плащам придут более теплые вещи. Обратите внимание на дубленки, которые вошли в моду именно в семидесятые — и с переменным, но все же успехом закрепились в наших гардеробах. Осень и зиму 2024—2025 можно прожить в овчине совершенно разной выделки, силуэтов и цветов.

Так, Модный дом Chanel предлагает универсальный и сдержанный вариант чуть выше колена, без воротника, со скромной оторочкой рукавов. Бренд Ann Demeulemeester попадает сразу в два тренда, демонстрируя ультрамодные короткие дубленки с шикарным воротником — в цвете бордо, хит сезона.

Anna Sui предлагает пойти дальше и дополнить совершенно семидесятническую дубленку, отделанную по швам мехом под овчину, шапкой-­ушанкой.

Стиль диско

Семидесятнический тренд не был бы столь популярным, если бы не одно из его ответвлений — диско. Слыша это слово, мы представляем лихие расклешенные брюки из удивительных материалов, начиная от винила и заканчивая сеткой, блузы с острыми воротниками, абстрактные геометрические принты. Современная интерпретация «дискотечных» образов позволяет нам выходить в них, что называется, и в пир и в мир: мы видим на подиумах лишь отголоски минувшей эпохи, правда, отголоски очень узнаваемые.

Например, обращает на себя внимание коллекция Luar, центральным элементом которой можно смело назвать шелковые блузы с классическими для диско-­стиля длинными воротниками и удлиненными манжетами. Такие блузы, несмотря на кажущуюся сложность и «требовательность», практически универсальны. Подобная вещь может быть центральной в семидесятническом образе — или же стать дополнением нейтрального образа с прямыми джинсами или брюками-­палаццо.

В коллекции Missoni таких универсальных бойцов не найти — все элементы образов фактурные настолько, что моментально превращают их обладателя в экстравагантного модника. Вся магия построена на разномастном принте-­полоске, выполненном в контрасте и создающем эффект многогранного объема.