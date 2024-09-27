Стилист: пудровые оттенки в маникюре будут в тренде осенью

Этой осенью в тренде будут маникюр «кошачий глаз» и градиентный дизайн с плавным переходом ярких оттенков в черный. Об этом «Москве 24» рассказала нейл-стилист Оксана Новикова.

«Популярными будут и градиенты, выполненные в ярких красных, оранжевых, желтых, фисташковых оттенках, плавно переходящих в черный. На длинных полупрозрачных ногтях прекрасно будет смотреться дизайн «кошачий глаз» винного, красного, оранжевого, желтого цветов», — сказала эксперт.

По ее словам, в тренде также будут сложные пудровые оттенки, темные глубокие цвета под матовым покрытием, деликатная осенняя атрибутика. Например, миниатюрные объемные ягоды на нюдовом покрытии. Стилист также посоветовала рассмотреть френч с использованием глубоких сложных цветов. Дополнить дизайн ногтей можно с помощью капель, мазков, имитирующих металл, объемных полупрозрачных элементов в виде цветов, заключила Новикова.

Тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Маргарита Макарова до этого рассказала «Газете.Ru», что, помимо теплых и земляных оттенков для маникюра и педикюра, осенью стоит сделать ставку на сливовые оттенки. Однако не стоит использовать эти цвета, если оттенок вашей кожи холодный с голубоватым подтоном, уточнила эксперт.