В каких случаях стоит отказаться от лазерной эпиляции бикини

Прежде чем делать лазерную эпиляцию, необходимо убедиться, что у вас нет противопоказаний. В каких случаях стоит отказаться от процедуры, «Клопс» рассказала врач-акушер, гинеколог Наталия Супранович.

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Лазерная эпиляция глубокого бикини считается более эффективной, чем депиляция или бритьё. Достаточно нескольких процедур, чтобы избавиться от нежелательной растительности на очень долгое время.

«Лазер уничтожает волосяные фолликулы, не повреждая при этом кожу. Однако этот метод подходит не всем, так как к нему имеются противопоказания», — предупредила доктор.

Беременным женщинам, по словам гинеколога, процедура не рекомендуется. Во-первых, она покажется более болезненной, а во-вторых, после неё на коже может появиться пигментация.

«Кроме того, воздействие лазерного луча на эмбрион до конца не изучено», — обратила внимание Супранович.

Стоит отложить эпиляцию, если на коже есть ранки или аллергические проявления. Также не нужно спешить с процедурой после интенсивного загара и недавней депиляции или удаления волос воском. В этом случае врач советует подождать три недели, прежде чем отправиться на лазер.

В каких случаях лазерная эпиляция запрещена

Сахарный диабет;

Тяжёлая форма варикозной болезни;

Герпес в стадии обострения;

Инфекционные или онкологические заболевания;

Объёмные родинки в зоне воздействия лазера;

Приём медицинских препаратов, повышающих чувствительность к свету.

Лазерная эпиляция — в целом безопасный метод удаления волосков, отметила гинеколог. Но при условии, что вы выберете хорошего специалиста и будете следовать его рекомендациям.

«Связана ли процедура с риском онкологии или бесплодием? Исследовательских данных, подтверждающих это, пока нет», — подытожила врач.

Врач объяснил, в каких случаях могут остаться ожоги после лазерной эпиляции.