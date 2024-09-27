Косметолог предупредил о возникновении морщин из-за сна на подушке

Чтобы сохранить кожу, лежать следует «ровно».

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Мороз. Людям, страдающим от отёков, необходимо отказаться от питья за 4 часа до сна, добавила специалист.

«Сон на подушке сильно портит нашу кожу. Появляются заломы, и люди не всегда бегут к косметологам, начинают заниматься самолечением. Лучше всё-таки спать ровно, можно на правом или левом боку, но не иначе. Потому что морщины очень тяжело разглаживаются. А людям, которые страдают отёками, с вечера стоит меньше пить воды. Старайтесь уже за четыре часа до сна не пить, лучше с утра стакан тёплой воды, он даст намного больше пользы».

Ранее косметолог Аида Пашаева сообщила о зависимости пациентов от инъекций ботокса и филлеров. После первой процедуры им больше не хочется видеть своё «прежнее» лицо.

Введённые в устаревших техниках препараты растягивают кожу и со временем рассасываются, поэтому возникает необходимость делать уколы регулярно.