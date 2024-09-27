Пять причин преждевременного старения женщины

Старение — это естественный процесс, который может наступить раньше времени. Особенно эта тема беспокоит женщин. Вот пять привычек, которые могут состарить женщину раньше времени.

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Первая — жизнь с нелюбимым мужчиной. Любовь — это основа всего, поэтому ее отсутствие часто сказывается на внешности женщины.

Также преждевременному старению способствуют затаенные обиды. Речь идет о постоянном проигрывании старых обид в голове, которые вызывают новые морщины.

Плохо на внешность влияют перфекционизм и потеря радости к рядовым мелочам жизни. Не нужно постоянно стремиться к совершенству, это изматывает.

Не забывайте любить себя и заботиться о себе. Многие женщины ставят во главу угла семью и работу, забывая о себе.

Ранее кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова рассказала, что средства для ухода за кожей подбирают в зависимости от ее типа. По ее словам, существует несколько типов кожи лица: сухая, нормальная, жирная и комбинированная.