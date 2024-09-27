Джованна Антонелли опубликовала фото в кружевном белье

Звезда «Клона» показала фигуру в кружевном белье. Актриса поделилась в личном блоге кадрами с откровенной съемки для бразильского бренда.

© Социальные сети

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

© Социальные сети

«Боже, потрясающая женщина», «Как ты прекрасна», «Идеальна», «Богиня», «Вау, какая женщина», «Загипнотизировала», «В идеальной форме», «Какая ты потрясающая», «Сумасшедшая энергетика», «Боже, невероятно красива и женственна», «Сто раз пересмотрела», «С ума сойти», «Нет слов».

Артистка рассказывала журналистам, что в ее жизни постоянно присутствует спорт. Антонелли каждый день стоит в планке и несколько раз в неделю занимается с персональным тренером, чтобы поддерживать тело в тонусе. А также знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается есть только полезную еду, отказавшись от любимой «запрещенки» ради фигуры. Актриса признавалась, что любит публиковать фото в купальниках и откровенных нарядах, демонстрируя результаты своего труда. По мнению звезды, она имеет право гордиться собой.

У Антонелли есть сын от коллеги по сериалу Мурилу Бенисиу, мальчик Пьетро появился в 2005 году, а вскоре после его рождения пара рассталась. Актеры публично рассказали об этом поклонникам, отметив, что будут вместе воспитывать ребенка. Также у артистки подрастают 13-летние близняшки Антония и София, отцом дочерей звезды «Клона» является режиссер Леонардо Ногейра.