Эксперты назвали десять питательных масок для волос

Сухость, секущиеся кончики или тусклость — решение таких проблем под силу маскам для волос. Собрали 10 классных средств на любой запрос.

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«Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос», K18

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Средство устраняет повреждения, вызванные агрессивными процедурами: обесцвечиванием, окрашиванием или горячими укладками. Комплекс пептидов воздействует на волосы на молекулярном уровне и восстанавливает кератиновые цепочки. Маска не только возвращает пряди к жизни, но и снижает ломкость, предотвращает потускнение цвета.

Уплотняющая маска Cureego, AlterEgo Italy

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Плотные волосы без эффекта утяжеления — так можно сформулировать основную задачу маски. В составе для этого задействованы ингредиенты натурального происхождения, среди которых ферментированная рисовая вода и гиалуроновая кислота. Они уплотняют и увлажняют волосы, облегчая процесс расчесывания.

«Маска для глубокого восстановления волос», Advante

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Главная сила формулы — антиоксидант фуллерен, чья эффективность превосходит даже витамин С. Благодаря своим регенерирующим свойствам он восстанавливает поврежденные волосы, делает их мягкими и гладкими.

Увлажняющая маска Phytojoba, Phyto

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Сухие волосы становятся тусклыми, постоянно путаются и с трудом поддаются расчесыванию. Чтобы устранить данные неприятные симптомы в маску добавили увлажняющие вещества. Масло жожоба укрепляет гидролипидную мантию и предотвращает потерю влаги, а экстракт мальвы поддерживает уровень увлажнения в стержне волоса.

«Маска для волос», Ryo

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Средство борется с выпадением волос, заодно обеспечивает увлажнение, питание и сияние. Решение этих задач ложится на коллаген, масла граната и камелии, экстракт имбиря и кофеин. Компоненты укрепляют корни волос, восстанавливают гидробаланс и участвуют в регенерации.

Восстанавливающая маска Hi, Repair, Lagrase

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Маска для сухих и поврежденных волос с кератином, аминокислотами и растительными экстрактами. Компоненты делают волосы крепче, возвращают им объем, естественный блеск и эластичность.

Маска Hyaluronic Acid & Aloe, Apivita

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Многозадачное средство восстанавливает липидный баланс, за счет чего волосы становятся эластичнее, и предотвращает появление секущихся кончиков. Среди пролонгированных эффектов — антиоксидантная защита, которая оберегает волосы от последствий окислительного стресса.

«Облепиховая маска для сильно поврежденных волос», Natura Siberica

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Эффект маски держится на свойствах облепихи, плоды которой содержат много полезных веществ: витамины, омега- и аминокислоты. Средство действует наперед: восстанавливая волосы, также защищает их от повреждений при укладке.

Увлажняющая маска Hydration, Open One

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Маска с комплексом протеинов, аминокислот и кератином обещает длительное увлажнение волос. Воздействие компонента предотвращает ломкость и влияет на структуру каждого отдельного волоса, возвращая им блеск.

Восстанавливающая маска Super Nuts, Miss Organic

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В составе маски — семь ореховых масел, которые возвращают к жизни поврежденные волосы. Они трудятся над ростом и густотой волос, делают их блестящими и гладкими.