Дарья Сагалова заявила, что недовольна своей фигурой

Звезда сериала «Счастливы вместе» призналась в интервью для Леди Mail.ru, что недовольна своей фигурой. По словам актрисы, она старается поддерживать себя в форме, но результаты не совсем устраивают.

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«Я не такая уже сейчас и стройная. Хотя питаться стараюсь правильно, плюс алкоголь давно не пью — мне кажется, после 30 это сильно на внешности отражается. И на диетах сижу, и на массажи хожу, и дома сама их себе делаю, и косметолога регулярно посещаю, и в зале подкачиваюсь...Но не сильно довольна отражением в зеркале, если честно», — поделилась артистка.

Знаменитость с 2011 года замужем за предпринимателем Константином Масленниковым. Супруги воспитывают трех дочерей: их старшей девочке Елизавете 13 лет, средней Стефании 9 лет, а младшей Миле 5 лет.

Звезда признавалась в интервью, что друзья и коллеги критиковали ее за отказ от карьеры в пользу материнства. По словам актрисы, даже после рождения третьего ребенка она пыталась совмещать заботу о детях и профессию, но потом поменяла приоритеты. Артистка считает, что для женщины важнее реализовать свою роль хранительницы домашнего очага, чем продвигаться по карьерной лестнице. По мнению Сагаловой, невозможно быть хорошей матерью, постоянно находясь на гастролях и съемках и пропуская важные моменты в жизни семьи.