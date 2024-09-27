Валерия пришла на презентацию в «голом» топе

Певица Валерия стала гостьей девятого «Вечернего Звука», флагманского мероприятия от HiFi-стриминга Звук, на котором артисты презентуют новые треки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

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56-летняя Валерия предпочла для выхода костюм: коричневый укороченный жакет и прямые брюки. Образ она дополнила «голым» топом, серебряным ожерельем и золотыми босоножками с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с персиковыми тенями и блеском.

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Гостями вечера также стали Карина Нигай, Иосиф Пригожин, Яна Чурикова, Коста Лакоста и другие.

В мае Валерия назвала себя категорической противницей пластических операций в 30 лет.

Валерия подчеркнула, что в нынешнее время ценится естественная внешность, поэтому она не понимает, зачем девушки идут на пластику. Она ужаснулась от того, что сейчас к пластическим хирургам ходят, как «на массаж». В то же время певица не исключила, что хирургическое вмешательство допустимо в некоторых случаях.