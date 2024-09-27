Нюша появилась на публике в кожаном топе

Певица Нюша стала гостьей девятого «Вечернего Звука», флагманского мероприятия от HiFi-стриминга Звук, на котором артисты презентуют новые треки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

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Нюша вышла на публику в черных брюках палаццо, бархатном жакете и кожаном топе. Ей также сделали укладку с голливудскими волнами и макияж с угольно-черными стрелками и кремовой помадой.

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Гостями вечера также стали Диана Арбенина. Ночные снайперы, Валерия, IOWA, bearwolf, Иракли, Burito, Gidayyat, ТОТО, VENERA, Olisha, Карина Нигай, Иосиф Пригожин, Яна Чурикова, Коста Лакоста и другие.

На днях Нюша снялась с Егором Кридом и спровоцировала слухи о воссоединении. Нюша и Егор Крид предстали перед камерой в свитшотах с надписью «Мой бывший — мой главный фанат».

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена. Весной 2024 года Нюша и Игорь Сивов объявили о расставании.