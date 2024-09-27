Какое масло поможет избавиться от пигментных пятен на коже

Касторовое масло богато рицинолевой кислотой, которая известна противовоспалительными свойствами. Также в нем есть мононенасыщенные жирные кислоты.

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Касторовое масло не только хорошо увлажняет кожу, но и уменьшает воспаления, а также улучшает эластичность кожи и нейтрализует признаки старения.

Если смешать масло с кайенским перцем, его эффект станет еще сильнее. Капсаицин улучшает кровообращение и уменьшает воспаления.

Кайенский перец часто используют, чтобы уменьшить боли или побороть целлюлит. Чтобы получить чудо-средство, возьмите щепотку перца и 28 мл касторового масла.

Ранее косметолог Ольга Садовская рассказала, что простую маску, придающую волосам густоту лошадиной гривы, можно сделать из касторового масла и молотого имбиря. Этот рецепт помогает укрепить волосы и защитить их от выпадения.

Ольга Садовская ранее рассказала о дешевом индийском средстве от облысения — маске из апельсинов. Для неё понадобятся предварительно высушенные корки фрукта.