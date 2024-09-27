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Голливудская стилистка назвала четыре необходимые вещи для звездного гардероба

Голливудская стилистка Джейми Мизрахи назвала четыре необходимые вещи для звездного гардероба. Ее комментарий публикует Page Six.

Стилист назвал четыре необходимые вещи для звездного гардероба
© Lenta.ru

Специалистка из Лос-Анджелеса, известная сотрудничеством с такими знаменитостями, как певицы Адель и Кэти Перри и актриса Дженнифер Лоуренс, включила в данный список балетки. По ее словам, данная обувь удобна и сочетается со всеми вещами.

Также создать звездный образ помогут оверсайз-рубашка на пуговицах и классические джинсы. В то же время важной деталью эксперт назвала хороший ремень.

«Не стоит недооценивать силу аксессуаров», — подчеркнула собеседница издания.

В августе звездная стилистка Кристина Эрлих назвала вечно модную одежду на осень.

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Адель
Дженнифер Лоуренс