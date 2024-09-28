Бывшая жена Моргенштерна* кардинально сменила имидж

Дилара продолжает удивлять фанатов своими преображениями. На днях бизнесвумен и блогерша рассталась с длинными локонами в пользу модного каре, чем спровоцировала слухи о расставании с Бустером. Но на этом она не остановилась и вчера опубликовала в Инстаграме* фото, на которых предстала в дерзком образе платиновой блондинки.

© соцсети

«Вот такое преображение у нас получилось! Я уже увидела все комментарии под рилсами, надеюсь, блондинкой понравится больше», — написала экс-супруга Моргенштерна** под снимками.

© соцсети

© соцсети

© соцсети

Старания Дилары принесли плоды — пользователи Сети в комментариях восхищаются ее смелостью и новым образом. Более того, юзеры считают, что теперь она выглядит как голливудская звезда. Вернее, даже несколько разных звезд.

«Преображения 10/10. Смело», «Почему-то вспомнила фильм "Красотка" и парик Джулии Робертс», «Мультяшная стала», «Как из "Пятого элемента" сбежала», «Матильда из "Леона!"», «Неземная», — поделились мнением подписчики блогерши.

Правда, нашлись и скептики, решившие, что девушка просто надела парик для фотосессии.

«Так это же парик очевидно», «Это парик? Если да, то очень жаль, ведь так хорошо», — отметили юзеры.

А вы как оцениваете эксперимент блогерши?

Ранее Дилара жестко ответила Моргенштерну**, который принес ей извинения и признался, что находится в глубокой депрессии.

** Признан иноагентом.