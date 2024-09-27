Кендалл Дженнер раскритиковали за выход в корсете

Супермодель Кендалл Дженнер вышла на публику в узком корсете. Снимки журнал Vogue опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кендалл Дженнер появилась в узком белом корсете с глубоким декольте и черных брюках. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали легкий вечерний макияж. Однако поклонники не оценили образ модели и заявили в комментариях, что он вредит здоровью модели.

«В нем дышать невозможно», «Зачем она его надела? Видно, что ей плохо», «Взгляд Кендалл испуганный и растерянный», — написали поклонники в комментариях.

19 мая Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о воссоединении с рэпером Bad Bunny. Супермодель была замечена на концерте своего бывшего возлюбленного в Орландо. В сети завирусилось видео, на котором она в черной толстовке стоит среди поклонников артиста. Дженнер танцевала и подпевала исполнителю.

В конце мая журналисты сообщили, что Кендалл Дженнер и рэпер Bad Bunny воссоединились во второй раз за полгода. По словам прессы, у модели и музыканта нормализовались отношения. На днях Кендалл Дженнер и Bad Bunny подловили папарацци, когда они направлялись в ресторан Ferdi в Париже. Исполнитель не постеснялся фотографов и потрогал ягодицы своей возлюбленной.