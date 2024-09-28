«Этот показ — это я». Какой вышла новая весенняя коллекция Balmain 2025

«Я вообще считаю, что лицо — самая сексуальная часть женского тела», — так сказал Оливье Рустен в интервью Into The Gloss ещё в 2012 году.

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Это был первый полный год работы Рустена в статусе креативного директора Balmain, к которому он присоединился в 2009 году, а первый показ состоялся в сентябре 2011 года. Сегодня вечером за кулисами он сказал:

«Я не знал, что тогда я всё ещё буду с вами, рассказывая об этом невероятном бренде. Я думаю, что секрет моды заключается в том, чтобы не быть модным. Секрет моды заключается в том, чтобы быть собой».

Сегодня вечером на показе Balmain Рустен был Рустеном. Он напомнил нам о дерзких острых плечах и тщательно проработанных деталях, которые впервые появились в доме, когда он был ассистентом предшественника Кристофа Декарнена. Однако фундаментальные французские тенденции тоже присутствовали. Рустен стал первым чернокожим ведущим дизайнером парижского дома роскоши, и его долгосрочное стремление расширить модный спектр сегодня, как и в прошлом сезоне, было особенно привлекательным для женщин разных поколений на его подиуме.

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Однако этот вечерний показ Balmain был также посвящён ключевому моменту, к которому Рустен давно стремился. В 2012 году Balmain был всего восемь лет как избавлен от угрозы банкротства и по-прежнему продавал исключительно готовую одежду. К прошлому году ассортимент категорий расширился и включал сумки, очки, кроссовки, детскую одежду и многое другое, а доходы выросли более чем в десять раз. Однако сегодня Рустен заявил, что Balmain вновь вошёл в самую широкую категорию роскоши — красоту. Что возвращает нас к началу!

Изображения лиц на платьях, жакетах и шортах были созданы путем ручной вышивки сотнями тысяч перламутровых бусин. Многоцветные, мультитекстурные платье и топ в образах 31 и 32 — это готовая реклама туши для ресниц. Многие образы отражают рельефные и глянцевые флаконы недавно запущенной линейки ароматов Les Éternels, ставших наследием Balmain. Это также вдохновило на создание каблуков и фурнитуры для сумок. Иногда модели и вовсе несли ароматы.

В зале присутствовал Уильям П. Лаудер, исполнительный председатель совета директоров Estée Lauder Companies — нового долгосрочного глобального лицензиата и партнёра Balmain в области красоты. Редко, если вообще когда-либо, он мог стать свидетелем столь полно выраженного подиумного объятия. После показа Рустен обнял Брижит Макрон, которая пришла на показ Balmain.

«Этот показ — это я», — сказал Рустен, олицетворяющий собой Balmain.

Сложно поспорить!