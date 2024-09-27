Кайли Дженнер вышла в свет в наряде с глубоким декольте

Американская телезвезда Кайли Дженнер в откровенном наряде появилась на показе итальянского бренда Schiaparelli, организованном в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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27-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых показала свой образ для мероприятия. Так, на размещенных кадрах Дженнер предстала в облегающем черном платье, оформленном глубоким декольте и белыми лямками. При этом она дополнила свой внешний вид массивными золотыми браслетами.

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Кроме того, визажисты нанесли на веки бизнесвумен легкие серые тени и оформили губы нюдовой помадой. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их у лица в объемные волны.

Ранее сообщалось, что Дженнер кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Тогда телезвезда опубликовала серию снимков, на которых запечатлела себя в салоне автомобиля.