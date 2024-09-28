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Пользователи Сети обсуждают неудачный образ Кендалл Дженнер: «Она вообще может дышать?»

Кендалл Дженнер триумфально вернулась на Парижскую неделю моды... хотели бы сказать мы, но вышло немного по-другому. В четверг 28-летняя модель приняла участие в звездном показе Schiaparelli, где примерила экстремально узкий корсет. На видео, которым поделился в запрещенной сети журнал Vogue, Кендалл как ни в чем не бывало демонстрирует свой образ, но пользователей Сети такая невозмутимость модели совсем не впечатлила.

В Сети обсуждают неудачный образ Кендалл Дженнер
© globallookpress.com
«Она вообще может дышать?», «Ей явно очень неудобно. Это буквально видно по ее лицу», «Кендалл, моргни, если тебя надо спасать», — переживают за модель подписчики.

Кроме того, многие отметили, что все мучения Кендалл были напрасны, ведь наряд получился, мягко сказать, не очень.

© соцсети
© соцсети
«Всегда понятно, любит дизайнер женщин или ненавидит их. В этом случае точно второй вариант», «Это не пойдет ни одной женщине на свете», «Когда даже у такой худышки вылезают бока в подмышках, на что надеяться всем нам — простым смертным?», «Это не корсет, а настоящая пытка», — обсуждают пользователи.

Не обошлось, конечно, и без конспирологических теорий.

«Сколько ребер пришлось удалить Кендалл, чтобы влезть в этот корсет?», «Теория о том, что члены семьи Кардашьян-Дженнер всегда дебютируют с резкой сменой цвета волос, чтобы отвлечь внимание от своих последних операций, теперь мне кажется довольно убедительной», — высказываются читатели таблоида Daily Mail.

Ну а нам кажется, что Кендалл вполне могла обойтись и без удаления ребер: ее сестра Ким уже как-то рассказывала, в чем секрет таких экстремальных корсетов. Спойлер: все намного проще!