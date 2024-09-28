В Сети обсуждают неудачный образ Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер триумфально вернулась на Парижскую неделю моды... хотели бы сказать мы, но вышло немного по-другому. В четверг 28-летняя модель приняла участие в звездном показе Schiaparelli, где примерила экстремально узкий корсет. На видео, которым поделился в запрещенной сети журнал Vogue, Кендалл как ни в чем не бывало демонстрирует свой образ, но пользователей Сети такая невозмутимость модели совсем не впечатлила.

«Она вообще может дышать?», «Ей явно очень неудобно. Это буквально видно по ее лицу», «Кендалл, моргни, если тебя надо спасать», — переживают за модель подписчики.

Кроме того, многие отметили, что все мучения Кендалл были напрасны, ведь наряд получился, мягко сказать, не очень.

© соцсети

© соцсети

«Всегда понятно, любит дизайнер женщин или ненавидит их. В этом случае точно второй вариант», «Это не пойдет ни одной женщине на свете», «Когда даже у такой худышки вылезают бока в подмышках, на что надеяться всем нам — простым смертным?», «Это не корсет, а настоящая пытка», — обсуждают пользователи.

Не обошлось, конечно, и без конспирологических теорий.

«Сколько ребер пришлось удалить Кендалл, чтобы влезть в этот корсет?», «Теория о том, что члены семьи Кардашьян-Дженнер всегда дебютируют с резкой сменой цвета волос, чтобы отвлечь внимание от своих последних операций, теперь мне кажется довольно убедительной», — высказываются читатели таблоида Daily Mail.

Ну а нам кажется, что Кендалл вполне могла обойтись и без удаления ребер: ее сестра Ким уже как-то рассказывала, в чем секрет таких экстремальных корсетов. Спойлер: все намного проще!