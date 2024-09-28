Россиянка стала «Миссис Европа – 2024»

Жительница Казани, профессиональная спортсменка Динара Саляхова победила на международном конкурсе красоты «Миссис Европа – 2024». Финал прошел в Болгарии.

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За почетное звание соперничали участницы из Италии, Германии, Нидерландов, Португалии, Армении, Болгарии и ряда других стран. В финал вышли 25 женщин в возрасте от 24 до 49 лет.

Россиянка получила призы и в двух дополнительных номинациях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

Ранее на выставке «Россия» на ВДНХ прошел финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024». Корона победительницы досталась 20-летней Лилиане Булатовой.