Рэпершу Карди Би высмеяли за новый имидж. Об этом сообщает Daily Mail.

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Карди Би посетила шоу бренда Mugler в рамках Недели моды в Париже. Для выхода на публику она изменила имидж — отрезала фигурную челку. Она была одета в черное мини-платье с объемными плечами. Однако поклонники не оценили образа певицы.

«Ее волосы напоминают брови шнауцера!», «Челка похожа на собачью», «Вы ужасно выглядите», — написали они.

В августе стало известно, что Карди Би в третий раз станет мамой. Она позировала фотографу в алом не скрывающем округлившийся живот платье с разрезом ниже пупка.

В марте Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях. Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв. Исполнительница хита «WAP» действительно продолжает общаться с бывшим избранником. Они продолжают совместное воспитание двоих детей — пятилетней Калчер и двухлетнего Вэйва.

Ранее Карди Би показала изменившуюся фигуру через две недели после родов.