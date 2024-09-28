Дизайнер назвал пять модных правил Брижит Бардо

Знаменитая актриса Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября в Париже 90 лет назад. И хотя пик ее кинокарьеры пришелся на 50-70-е годы прошлого века, она до сих пор вдохновляет сотни людей, а дизайнеры пытаются подражать ее фирменному стилю. Но была ли актриса действительно такой утонченной, или это просто образ, созданный кинематографом? "РГ" обратилась за экспертным мнением к одному из самых влиятельных дизайнеров России Игорю Чапурину.

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"Брижит Бардо неизменно считалась и считается эталоном максимальной женской сексуальности и красивой элегантной небрежности. С годами она все эти посылы очень тонко развивала, давая возможность индустрии и кинематографу раскрывать в себе новые эмоции от ролей и образов. Она стала человеком, олицетворяющим женскую безудержную страсть, харизму и красоту. И синонимом образа настоящей француженки", - уверен дизайнер.

Чапурин заявляет, что стиль и внутреннее содержание Бардо шло изнутри. И этот бриллиант заиграл всеми гранями на больших экранах, благодаря которым публика смогла познакомиться с ним и влюбится в улыбчивую красавицу.

Стоит напомнить, что именно Брижит Бардо в 1968 году была выбрана прототипом первой Марианны - символа всей Франции. До этого образ женщины, олицетворяющей Французскую республику, был собирательным. После этого появилась традиция назначать "Марианной" самых красивых и известных дам Франции.

Поколения девушек хотели быть похожими на прекрасную Бардо и подражали ее фирменному стилю. Она невольно влияла на окружающий мир, превращая простые и удобные элементы своего гардероба в самые вожделенные для дам своего времени.

Порой мы и сегодня носим стильные образы и даже не задумываемся, что они вошли в модную базу во второй половине XX века благодаря этой яркой женщине. И все потому, что она умела превращать недостатки в достоинства и возвела в культ свою красивую небрежность.

Чтобы подчеркнуть свои потрясающие формы, она носила облегающие верха и пушистые юбки, добавляющие объема. Так в моду вошли короткие бельевые блузки "бардотки", которые и по сей день мелькают в коллекциях именитых дизайнеров.

А знаменитая прическа "бабетта" была придумана Жаком Дессанжем специально для образа Брижит в фильме "Бабетта идет на войну" 1959 года. Изящная укладка героини мгновенно перекочевала в каталоги лучших парижских парикмахерских.

Можно долго рассуждать о подробностях стиля культовой актрисы. Но для читателей "РГ" Игорь Чапурин вывел 5 модных правил, которым была верна Брижит Бардо.

1. Легкая, красивая небрежность не портит образ, а придает ему игривости.

2. Прически должны быть легкие и естественные, чтобы не добавлять даме возраста и лишней строгости.

3. Черные и яркие растушеванные подводки на глазах сделают взгляд распахнутым и трогательным.

4. Удобные и красивые балетки подойдут буквально под любой образ.

5. Стоит отдавать предпочтение максимально комфортной, но при этом женственной одежде.