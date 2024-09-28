Как понять, что антивозрастной крем не подходит для вашей кожи

Специалисты назвали «красные флаги» средств для кожи от признаков старения, сообщает издание MarieClaire.

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Эксперты напомнили, что антивозрастные средства дороже, чем обычные, поэтому к их выбору нужно подойти с осторожностью.

Проблемы с кожей

Если перед использованием крема у вас были одни проблемы, а после этого появились другие, это значит, что новое средство вам не подходит. К распространенным реакциям относят акне, черные точки, образование комедонов и покраснения на коже.

Чтобы избежать перечисленных проблем, специалисты советуют выбирать средства без вазелина, масла оливы, кокоса, абрикосовых косточек, масла авокадо и льняного масла. Лучше присмотритесь к кремам с линолевой кислотой – ее содержат черный тмин, виноградные косточки, шиповник, тыква.

У средства отрицательные отзывы

Каждая кожа индивидуальна, однако, если преобладают негативные отклики о средстве, не стоит его покупать.

Более того, помните, что консультанты в магазине и некоторые косметологи могут намеренно рекомендовать определенные средства, которые им предоставили для рекламы.

Лучшим вариантом будет найти добросовестного врача, который не будет настаивать купить крем, продающийся в его клинике. И, конечно же, стоит изучить отзывы в интернете.

В вашем уходе слишком много масел

В этом случае кожа будет действительно блестящей, однако это может привести к закупорке пор и воспалениям.

Лучше обратить внимание на свое питание и добавить в рацион продукты с омега-3 – рыбу, авокадо, орехи и оливковое масло.

Опухшие веки

В этой зоне кожа очень чувствительна из-за мелких сосудов. Если веки опухают, это яркий показатель того, что средство вам не подходит.

Еще одной причиной может стать неправильное нанесение крема: его нужно слегка вбивать пальцами, а не размазывать.

Просроченное средство

Если срок крема уже истек, средство начинает окисляться, и это приводит к разрушению защитной оболочки кожи.

Кроме того, просроченный крем приводит к воспалениям на коже, поэтому внимательно проверяйте дату на упаковке.

У вас слишком много средств

Некоторые средства могут не сочетаться друг с другом или просто не подходить.

Специалисты советуют использовать максимум три средства утром для очищения, увлажнения и защиты от солнца, и два – перед сном для очищения и ночного увлажнения.