Как понять, что антивозрастной крем не подходит для вашей кожи
Специалисты назвали «красные флаги» средств для кожи от признаков старения, сообщает издание MarieClaire.
Эксперты напомнили, что антивозрастные средства дороже, чем обычные, поэтому к их выбору нужно подойти с осторожностью.
Проблемы с кожей
Если перед использованием крема у вас были одни проблемы, а после этого появились другие, это значит, что новое средство вам не подходит. К распространенным реакциям относят акне, черные точки, образование комедонов и покраснения на коже.
Чтобы избежать перечисленных проблем, специалисты советуют выбирать средства без вазелина, масла оливы, кокоса, абрикосовых косточек, масла авокадо и льняного масла. Лучше присмотритесь к кремам с линолевой кислотой – ее содержат черный тмин, виноградные косточки, шиповник, тыква.
У средства отрицательные отзывы
Каждая кожа индивидуальна, однако, если преобладают негативные отклики о средстве, не стоит его покупать.
Более того, помните, что консультанты в магазине и некоторые косметологи могут намеренно рекомендовать определенные средства, которые им предоставили для рекламы.
Лучшим вариантом будет найти добросовестного врача, который не будет настаивать купить крем, продающийся в его клинике. И, конечно же, стоит изучить отзывы в интернете.
В вашем уходе слишком много масел
В этом случае кожа будет действительно блестящей, однако это может привести к закупорке пор и воспалениям.
Лучше обратить внимание на свое питание и добавить в рацион продукты с омега-3 – рыбу, авокадо, орехи и оливковое масло.
Опухшие веки
В этой зоне кожа очень чувствительна из-за мелких сосудов. Если веки опухают, это яркий показатель того, что средство вам не подходит.
Еще одной причиной может стать неправильное нанесение крема: его нужно слегка вбивать пальцами, а не размазывать.
Просроченное средство
Если срок крема уже истек, средство начинает окисляться, и это приводит к разрушению защитной оболочки кожи.
Кроме того, просроченный крем приводит к воспалениям на коже, поэтому внимательно проверяйте дату на упаковке.
У вас слишком много средств
Некоторые средства могут не сочетаться друг с другом или просто не подходить.
Специалисты советуют использовать максимум три средства утром для очищения, увлажнения и защиты от солнца, и два – перед сном для очищения и ночного увлажнения.