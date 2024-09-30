Модель Алеся Кафельникова вышла на подиум в наряде с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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25-летняя Алеся Кафельникова приняла участие в показе Vivienne Westwood, который прошел 28 сентября в рамках Недели моды в Париже. Модель дефилировала на шоу в бежевом комплекте, который состоял из блузы с глубоким декольте и юбки. При этом девушка не стала надевать бюстгальтер. Образ дочери теннисиста Евгения Кафельникова дополнили черные солнцезащитные очки, серебристая массивная цепь, вместительная сумка и туфли. Визажисты сделали ей макияж в естественном стиле, а стилисты — объемную укладку.

В конце апреля Алеся Кафельникова снялась для модельного агентства Avant Models, а позже появилась на обложке журнала Marie Claire. В июне знаменитость приняла участие в показе Alexis Mabille на Неделе высокой моды в Париже. Модель вышла на подиум в золотом платье с декольте, верх которого был украшен кристаллами.

На днях Кафельникова появилась на шоу Vetements. Звезда была одета в мини-платье из розового бархата, у которого были приспущены до груди плечи. Волосы ей уложили в небрежный пучок и сделали легкий макияж.

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