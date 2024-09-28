Супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе Junya Watanabe. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк вышла на подиум в черном кожаном жакете с объемными плечами. Ей также сделали макияж без бровей и нарисовали «второе лицо» с серебряным подтоном.

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На прошлой неделе Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Helmut Lang. Супермодель предстала перед камерой с короткой стрижкой с рваной челкой. Интернет-пользователи раскритиковали внешний вид звезды. Один из подписчиков заявил, что она похожа на «алкашку».

Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. На днях модель заметили на прогулке с дочерью.