Стилист объяснил, как носить корсет в повседневной жизни

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян объяснил, как носить корсет в повседневной жизни. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Мне нравится, что дизайнеры переосмысливают исторические вещи и интегрируют их в коллекции. Schiaparelli вывели на подиумы достаточно простые образы с корсетами. Совет: внедряйте корсеты вторым слоем или как самостоятельный топ. И возьмите на заметку вариант стайлинга, как на Кендалл: минималистичный корсет с джинсами», — написал Надирян.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

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