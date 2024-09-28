Лонгслив: что это и с чем носить в 2024 году

Цвета, фасоны и советы по уходу.

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«Лонгслив — один из популярных предметов современного гардероба, как спортивного, так и повседневного. Рассказываю, что такое лонгслив, когда он появился и какие его варианты сейчас в моде», — Цветана Софронова, стилист.

Что такое лонгслив?

Название «лонгслив» произошло от английских слов long — «длинный» и sleeve — «рукав». В чём же особенность такой одежды? По сути, это футболка с длинным рукавом, которая не считается свитшотом, потому что у него ткань более плотная. Именно тонкостью материала лонгсливы отличаются от других разновидностей кофт. Кстати, раньше похожий предмет гардероба в русском языке назывался фуфайкой.

Лонгслив изначально пришёл к нам из XIX века. Его носили как элемент нательного белья. Затем, в середине XX века, компания Sears, Roebuck and Company выпустила разновидность футболки с длинными рукавами и круглым воротником без пуговиц и кнопок, в которой было очень удобно и комфортно. В то время как раз появились новые материалы типа нейлона. Это позволяло надевать и снимать одежду без лишних пуговиц и застёжек. Она хорошо растягивалась и быстро возвращалась к своей форме.

Со временем футболку с длинным рукавом начали носить как самостоятельный предмет верхней одежды. Так лонгслив стал полноправной деталью гардероба – как мужского, так впоследствии и женского.

Особенности лонгслива

Отличительные черты лонгслива — это длинные рукава и крой, напоминающий футболку. При этом современные модели бывают с разным воротом: простым круглым, на пуговицах, молнии, кнопках, со стойкой или вырезом.

Делают лонгсливы как из хлопка, шерсти, кашемира, так и из синтетики. Часто встречаются варианты из полиэстера, спандекса, акрила, с добавлением нейлоновых нитей и так далее.

Лонгслив – это один из самых универсальных и практичных предметов гардероба. Его можно надеть в качестве самостоятельного верха. Также лонгслив отлично сочетается с футболкой. Поэтому его можно использовать при создании многослойных образов, а также деловых, повседневных и спортивных комплектов.

Лонгслив идеально подходит, когда в футболке становится уже прохладно, но при этом носить более плотные вещи пока ещё рано. Он защитит от умеренного холода и ветра, а также от солнечных лучей.

Какие лонгсливы в моде в 2024 году?

На самом деле мода последних сезонов довольно эклектична. Она предполагает преобладание разнообразия стилей, уникальности и индивидуальности над общепринятыми тенденциями. Как же и с чем носить лонгсливы?

Сегодня дизайнеры и бренды предлагают огромный выбор цветов, фасонов и материалов. Тут вам и просторный оверсайз, и подчёркнуто женственные облегающие силуэты, и минималистичные однотонные модели, и яркие цвета. В общем, вы не прогадаете, выбрав любой из них.

Например, одна из тенденций сезона в женской моде — лонгсливы в спортивном стиле с корсетным кроем, подчёркивающим линию талии.

Отдельно следует отметить модную в этом сезоне коричневую гамму. Лонгсливы в этих расцветках завоевали сердца всех. К ним относятся всевозможные оттенки кофейного, насыщенно-коричневые, тёмно-шоколадные. Такие цвета будут отлично сочетаться как с джинсами, так и с элегантными брюками-палаццо.

Ещё одна идея на эту осень — базовый лонгслив белого или чёрного цвета из тонкого хлопка или шерсти. Такая модель составит модную пару к любимым широким джинсам расслабленного силуэта.

Лонгсливы стильно смотрятся не только с денимом и брюками, но и с юбками и шортами. Причём выбрать можно как облегающие модели (и носить их заправленными в пояс), так и просторные оверсайз. Длинные лонгсливы носите навыпуск или же присмотритесь к укороченным вариантам.

Если говорить о мужских моделях, то они также довольно универсальны в создании разных комплектов. Например, базовый хлопковый лонгслив будет идеальным выбором для повседневных осенних образов с джинсами, джоггерами, спортивными брюками.

Фасон оверсайз будет отлично сочетаться с карго или чиносами. Присмотритесь к однотонным базовым цветам: белому, серому, хаки и так далее.

Также с лонгсливом можно создать сдержанный элегантный образ в деловом стиле, который как нельзя лучше подойдёт для работы и деловых встреч.

Cоветы по уходу

В зависимости от состава и цвета ткани, наличия принтов, уход может отличаться, поэтому всегда смотрите указания производителя на вшивном ярлыке. В большинстве случаев лонгсливы можно стирать, сушить и гладить, как и любую другую одежду. Но у каждой модели есть свои особенности.

Если лонгслив сделан с добавлением лайкры или синтетических нитей, лучше не стирать при слишком высоких температурах. Также не стоит выкручивать одежду при отжимании. Модели с шерстью или кашемиром следует стирать на деликатном режиме и сушить в расправленном виде на горизонтальной поверхности.

Чтобы продлить срок службы лонгслива, выбирайте щадящие моющие средства. Например, в виде геля с добавлением смягчающего кондиционера.

Лонгсливы в последние годы стали поистине незаменимыми, модными и трендовыми элементами гардероба современного человека. И неудивительно: они удобные, комфортные, отлично подходят для демисезона, утепления зимой, создания многослойных образов и самостоятельного ношения. Сочетайте их с любой одеждой – и получите современный и актуальный образ под разную погоду и задачу.