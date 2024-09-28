Семь причесок, которые сделают из вас итальянку

Эксперты в области моды перечислили стильные классические прически, которые легко повторить в домашних условиях, сообщает издание MarieClaire.

Чтобы превратиться в стильную итальянку, необязательно тратить много сил: достаточно взять для примера Монику Беллуччи. Она олицетворяет женственную, чувственную и модную икону итальянского стиля.

Прически, которые выбирают итальянки, подчеркивают индивидуальность каждой женщины, при этом не требуя длительной и сложной укладки.

Каре

В фильме «Малена» Моника Беллуччи предстала с модным каре. Это прическа средней длины с боковым пробором и крупными завитками. Она придаст лицу утонченность и мягкость, а также создаст объем.

Волосы, убранные на одну сторону

Этот стиль часто можно заметить у звезд на красной дорожке. Нужно всего лишь сделать легкие и естественные локоны и убрать волосы на одну сторону.

Для этого используйте спреи с сиянием или масло для волос – они добавят подвижности локонам.

Каскад с челкой

Каскадная стрижка с челкой очень быстро стала популярной. Длинные пряди хорошо подчеркивают черты лица и обрамляют скулы.

Челка может быть как немного градуированной, так и легкой и свободной.

Низкий пучок

Это вечная классика – такая же, как черное платье или французский маникюр. Эта прическа одновременно и сдержанная, и элегантная.

Низкий пучок прекрасно сочетается с помадой ярких цветов и большими серьгами.

Эффект мокрых волос

В Италии женщины часто пользуются таким приемом для вечерних выходов. Мокрые волосы создают неповторимый сексуальный образ. К этому можно добавить минималистичный макияж.

Собранные по голове косы

Если вы хотите создать невероятно элегантный образ, этот выбор для вас. Косы стоит сделать объемными и гладкими, а плетение может обрамлять лицо.

Высокий хвост

Зачесанный назад хвост придаст строгости и подчеркнет вашу утонченность. Попробуйте завить его концы для более драматичного эффекта – это добавит объема и ретро-шарма.