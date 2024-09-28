Стилист Лисовец заявил, что актриса Бардо на заре карьеры излучала секс при юной внешности

Стилист Влад Лисовец назвал секрет успеха французской актрисы Брижит Бардо. О звезде, отметившей 90-летие, он поговорил с NEWS.ru. "Во-первых, это редкое сочетание юности, трогательности, нежности и секса. Это редкое явление в природе, чтобы женщина, девушка могла, не желая того, излучать невероятный секс при абсолютно детской, такой юной внешности", - сказал он. Кроме того, подчеркнул Лисовец, Бардо обладала сильным характером и оставалась внутри простой, сохраняя верность главным человеческим ценностям. "Соответственно, тоже в сочетании с таким нежным лицом, с такой нежной женственной внешностью, это тоже, в общем-то, такой контраст. А контраст, он всегда цепляет, на это всегда обращаешь внимание, и это всегда запоминается", - заключил стилист. Брижит Бардо в общей сложности она снялась в почти 50 фильмах, а в начале 70-х оставила кинокарьеру ради помощи животным. В 1986 году актриса стала вегетарианкой и основала именной Фонд Брижит Бардо — деньги для него она собрала, организовав аукцион своих драгоценностей и личных вещей. Самые яркие роли Бардо — в фотогалерее "Газеты.Ru".