Пользователи сети осудили новый образ 13-летней Харпер Бекхэм

На Парижской неделе моды лучшая группа поддержки уже традиционно у Виктории Бекхэм. Все большое и дружное семейство вчера высадилось во французской столице ради показа весенне-летней коллекции именного бренда экс-перчинки. На месте был и Дэвид, и сыновья звездной пары со своими спутницами, но все внимание пользователей Сети оказалось приковано к 13-летней Харпер. А точнее, к ее выбору наряда.

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Как рассказала Daily Mail одна из подруг Виктории, пыльно-розовую атласную комбинацию в пол мама-модельер сшила специально для дочки.

«Харпер слишком юна, чтобы носить наряды из коллекции Виктории. Поэтому она решила сделать ей платье на заказ, и оно прекрасно», — поделилась женщина.

Увы, все старания оказались напрасны: достаточно откровенный образ Харпер вызвал очень бурную — и крайне негативную — реакцию общественности.

«Детей и особенно девочек-подростков заставляют думать, что выставлять все напоказ — это нормально и даже круто. Нет, это не так!», «Платье красивое, но я бы не позволила своей 13-летней дочери его надеть. Стиль слишком взрослый и привлекает не то внимание», «Я понимаю, что это большое и важное событие для ее семьи, но платье-комбинация с глубоким вырезом просто не самый подходящий наряд для девочки, только-только ставшей тинейджером», «Я помню Сури Круз в этом возрасте — она всегда выглядела стильно и уместно. Кэти Холмс никогда не пыталась ее раздеть и выставить на всеобщее обозрение, в отличие от Виктории, которая только этим и занимается», «Кажется, скандал с P. Diddy их ничему не научил», — высказываются читатели Daily Mail.

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К слову, это далеко не первый раз, когда родителей Харпер обвиняют в том, что они лишают ее детства. Ранее под огонь пользователей Сети попал Дэвид Бекхэм: футболист выложил фото с дочкой и спровоцировал шквал хейта.

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