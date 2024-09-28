Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс появились в вязаных вещах от Loewe

Первый ряд на показе Loewe — это всегда зрелище, на которое стоит обратить внимание. Креативный директор Джонатан Андерсон использует свои шоу, чтобы пополнить послужной список: от знаменитых бывших бойфрендов до писаиельницы Зэди Смит и половины актёрского состава сериала «Наследники». Показ Loewe весна-лето 2025 не стал исключением: в списке гостей были замечены Айо Эдебири, Джош О'Коннор, Эмили Ратаковски, Мег Райан, Фарелл Уильямс и Тейлор Рассел.

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В то время как в коллекции были представлены летние цветочные наряды из лёгких, как воздух, тканей, Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс закутались для дождливого парижского дня, предлагая необычный подход к парным выходам. Крейг выбрал джемпер ручной вязки сезона осень/зима 2024 (кстати, он снялся в кампании бренда в том же сезоне), украшенный рисунком Ричарда Хокинса. Он сочетал пёстрый трикотаж с оливковыми брюками-карго, кожаной курткой-бомбером, коричневыми ботинками и солнцезащитными очками с жёлтыми линзами.

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Вайс также обратилась к необычному трикотажу, надев пушистый свитер под горло с бледно-розовым и шартрезовым цветовым блоком. Как и её супруг, Рэйчел придерживалась непринуждённого стиля, позволив джемперу говорить о себе. Она дополнила его свободными джинсами, чёрными кожаными мюлями, маленькой сумочкой из красного дерева с ремешком на цепочке и солнцезащитными очками «кошачий глаз».

Пёстрый трикотаж, мешковатые брюки и забавные солнцезащитные очки — Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс знают, что формула успешного наряда намного многограннее. К тому же, теперь у нас есть два наряда, которые можно сразу добавить в осенний мудборд!