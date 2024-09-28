Стилист объяснил, что должно быть в гардеробе этой осенью

Эта осень — пора экспериментов, проявления индивидуальности и изысканности. О главных модных трендах URA.RU рассказал стилист Влад Лисовец. Он призвал россиянок забыть обо всех стереотипах, которые нам пытаются навязать и не бояться украшать себя.

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Объем и легкость

Главный тренд этой осени — мужские куртка и пальто. Смело покупайте модели с объемными плечами или же забирайте их у супруга, отца или деда. Если подобных моделей в семье не имеется, покупайте пальто, дополняйте его подплечниками и вперед.

«Важно не боятся сделать себя слишком крупной в одной части тела, допустим, сверху, а низ будет более элегантным, облегающим. Например, джинсовая юбка, сверху водолазка, а поверх водолазки — тонкая блузка, которая создаст ощущение легкости, но вам будет тепло. К такому тяжелому и объемному верху вниз нужны, например, мужские туфли на маленьком каблучке, а к ним — носки с люрексом. Дополняйте образ плотными цветными колготками», — советует Лисовец.

Стилист отметил, что в этом сезоне сохраняется тренд на многослойность. И это прекрасная новость для модниц.

Выглядеть интересно

Влад Лисовец отмечает, что россиянкам важно забыть все те «модные книги», по которым нас кто-то учит последние десятилетия. Сейчас главное правило — никаких правил.

«Стильное — это интересно выглядящее, — говорит Лисовец. — Миксовать этой осенью — самое правильное. Сейчас не существует законов, о них лучше вообще не думать. Выкиньте из головы все цветовые гаммы, цветотипы и подобное. Соединяйте цвета с умом. Если яркая обувь, сумка должна быть не в тон, а более невзрачная. В образе может быть и четыре цвета, но один из них очень яркий, а остальные более спокойные. Если возьмете только яркие цвета — это и не тренд, и будет выглядеть как клоунада. Делаем только один акцент. Но в целом, сегодня больше внимания надо обращать не на цвет, а на силуэт», — сказал Влад.

Влад Лисовец рассказал, что этой осенью в тренде много летнего: мини-юбки, джинсовые куртки, рубашки. И важно не бояться миксовать летние вещи с зимними из «тяжелых» материалов: кожзама, искусственного меха, замши, плотной шерсти.

Нестандартные образы

Собрать стильный look для выхода не так сложно. Лисовец в беседе с URA.RU предлагает базовые варианты. Например, юбка или платье с плотными колготками и грубыми ботинками в сочетании с объемным верхом.

«Можно использовать гипюровую юбку, сверху грубый тяжелый свитер какого-то скучного цвета, из серии серый, при этом юбка будет бордовая, красная, синяя, бирюзовая. Плотные колготки, плюс еще можно добавить короткие носки и завершить образ ботинками. Получится очень стильный look, хотя ничего сложного в нем нет», — объяснил модный эксперт.

Россиянки долго ходили в толстовках, кроссовках, спортивных штанах, отметил Лисовец.