Стилист рассказал, чем Брижит Бардо не похожа на других актрис и моделей

Французская актриса Брижит Бардо олицетворяет редкое сочетание очень сильного характера и нежности, чем отличается от других артисток и моделей, считает стилист Влад Лисовец. В беседе с NEWS.ru он также отметил, что знаменитость излучала невероятную сексуальную энергию.

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«Во-первых, это редкое сочетание юности, трогательности, нежности и секса. Это редкое явление в природе, чтобы женщина, девушка могла, не желая того, излучать невероятный секс при абсолютно детской, такой юной внешности», — отметил собеседник.

По словам стилиста, Бардо обладала сильным характером. Кроме того, она, будучи знаменитой, была «простой внутри», с фундаментальными человеческими ценностями. Это и сделало из нее ту, которой она является на сегодняшний день для всего мира, добавил Лисовец.

«С каждым годом она становилась все более взрослой внутри, все более цельной, и отстаивала свои интересы, права, то есть проявляла характер. Соответственно, тоже в сочетании с таким нежным лицом, с такой нежной женственной внешностью, это тоже, в общем-то, такой контраст. А контраст, он всегда цепляет, на это всегда обращаешь внимание, и это всегда запоминается», — заключил эксперт.

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