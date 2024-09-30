Химик опроверг информацию об опасности 65% косметических средств

О вреде отечественной продукции для красоты ранее заявили исследователи Национального союза защиты прав потребителей.

Неполезными могут быть некоторые технические компоненты косметики, но их доля в средствах, как правило, не превышает допустимую норму.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил биотехнолог Андрей Константинов.

«Если кто-то заявляет, что 65% ингредиентов косметики опасны, это надо профессионально разговаривать, надо смотреть статистику, чем подтверждается их опасность. Зачастую выясняется, что всё это высосано из пальца. То, что некоторые ингредиенты технически особенные неполезны, это не значит, что они являются смертельно опасными. Есть консерванты, разрыхлители, загустители, SPF-факторы, всякие технические компоненты. Их использование не грозит вам немедленной смертью. Если вы ведро этого компонента съедите, то, конечно, вам станет плохо. Есть масса вещей, которые при большом увлечении неполезны, например, алкоголь».

Доля контрафактной косметики в РФ в 2024 году составила 15%, заявили в Потребительском союзе. Одна из важнейших задач на сегодняшний день — борьба с подделками, говорится в исследовании национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента.

В союзе отметили, что сейчас растёт доля фальсифицированной косметической продукции, произведённой из дешёвого сырья, так как у изготовителя нет стимула соблюдать стандарты и учитывать интересы потребителей, передаёт РИА Новости.

Опасные для здоровья вещества содержатся в 65% косметической продукции, которая продаётся в России, а в 76% продукции нет информации о противопоказаниях для применения.

Сегодня аналитики заявили об уменьшении доли иностранной косметики в России. За три года этот показатель упал с 80% до 65%.

Такие данные привели РИА Новости в Национальном союзе защиты прав потребителей. Там отметили, что сейчас доля отечественных компаний на внутреннем рынке оценивается в 35%, тогда как в 2022 году она составляла около 20%.

Такие компании как Procter&Gamble, Henkel, Avon, L’Oreal и Unilever уступают место российским производителям, а также поставщикам из Белоруссии, Китая, Турции и Южной Кореи.