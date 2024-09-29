«Я родила, когда была очень молода»: приехавшая в Россию Орнелла Мути рассказала о личной жизни

69-летняя актриса Орнелла Мути приехала в Россию и появилась на международном фестивале в Сочи в эффектном образе. В беседе с журналистами звезда фильма «Укрощение строптивого» поделилась подробностями своей личной жизни, передает The Voice.

28 сентября Орнелла Мути посетила церемонию открытия Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво» в Летнем театре в Сочи. Актриса появилась на красной дорожке в эффектном образе: она надела зеленое платье в пол с глубоким декольте длинными рукавами-фонариками, расшитое пайетками. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки. Знаменитости сделали вечерний макияж, а ее волосы уложили вьющимися локонами.

Орнелла Мути приехала в Россию вместе с дочерью, 49-летней актрисой Найке Ривелли, которая также уже не раз была в стране. Звезда «Укрощения строптивого» призналась, что родила дочь в юном возрасте, поэтому «росла вместе с ней».

«Я родила дочь, когда была очень молода, я росла вместе с ней, мы с ней как две подруги», — поделилась Орнелла Мути.

На фестивале «КиноБраво» актриса получила специальный приз за вклад в развитие кино. Примечательно, что у Орнеллы Мути русские корни, ее бабушка и дедушка по материнской линии родились в Санкт-Петербурге. Знаменитость сотрудничает с российскими режиссерами. Так, она исполнила главную роль в фильме «Жизнь прекрасна» советского режиссера Григория Чухрая, а в 2016 году снялась в роли самой себя в клипе певца Александра Реввы «Как Челентано».

Напомним, у Орнеллы Мути трое детей: 49-летняя дочь Найке Ривелли, 40-летняя Каролина Факинетти и 36-летний Андреа Факинетти. Актриса скрывает личность отца старшей дочери, а двое других детей родились в браке знаменитости с предпринимателем Федерико Факинетти, с которым впоследствии развелась.

Ранее мы писали о том, что Орнелла Мути призналась в любви России.