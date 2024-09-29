Дерматолог сочла безопасной косметику с консервантами

Не вредна продукция, прошедшая сертификацию.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева пояснила, что отдушки и красители «не несут выраженного вреда здоровью».

«Если эта косметика действительно произведена здесь, сертифицирована, либо она завезена откуда-то и сертифицирована, то есть получила документ и прошла все исследования, испытания, — эти продукты безопасные. Важно, не испорченная ли она, важен срок годности, чтобы не шло бактериальное разложение продукта. Они все безопасны. Мы не можем говорить о том, что наше государство разрешает наличие в косметике каких-то вредных ингредиентов, опасных для здоровья, — этого просто не может быть. Говорить, что там все ингредиенты абсолютно полезные, — без консервантов косметика существовать не может. Нельзя назвать их полезными. С другой стороны, проводятся исследования, которые доказывают, что они выраженного вреда здоровью не несут. Мы не можем создать продукт, который идеально полезный, не содержит вообще ничего. Красители, консерванты, отдушки — это не самые лучшие соединения, но без них просто этого продукта не будет при всём желании, но они не убивают, не отравляют, они не являются вредными. Всё, что не прошло государственное сертифицирование, — конечно, это продукты, которые опасно применять, как и любые другие».

Ранее стало известно, что доля контрафактной косметики в РФ в 2024 году составила 15%. Одна из важнейших задач на сегодняшний день — борьба с подделками, говорится в исследовании национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента.

В союзе отметили, что сейчас растёт доля фальсифицированной косметической продукции, произведённой из дешёвого сырья, так как у изготовителя нет стимула соблюдать стандарты и учитывать интересы потребителей, передаёт РИА Новости.

Опасные для здоровья вещества содержатся в 65% косметической продукции, которая продаётся в России, а в 76% продукции нет информации о противопоказаниях для применения.