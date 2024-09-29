Исследователи заявили о вредных веществах в большинстве косметики на рынке РФ
Специалисты из Национального союза защиты прав потребителей проверили косметику, которая продается на российском рынке. Они выяснили, что более половины веществ из этой косметики вредны для здоровья, сообщает ИА DEITA.RU.
Из таких вредных товаров абсолютное большинство продуктов не предоставляет информации о том, какие могут быть противопоказания для их использования, а каждый пятый или просрочен, или реализуется без информации о действующих сроках годности.
Кроме того, на многих образцах не было инструкции на русском языке, почти у всей косметики состав прописан латиницей, а названия ненатуральных веществ в составе указаны как аббревиатуры.
После проверки представители союза предложили ввести обязательное требование к маркировке косметической продукции, чтобы повысить ее качество. Напомним, ранее говорилось, что Госдума собирается усилить контроль за недорогой парфюмерией. Это сделают в рамках контроля за некоторой спиртосодержащей непищевой продукцией, где содержится больше 10 процентов этилового спирта. Контроль хотят усилить для ограничения употребления гражданами алкогольной продукции.