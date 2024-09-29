59-летняя актриса Марина Зудина спровоцировала слухи о пластике

59-летняя актриса Марина Зудина поразила публику изменившейся внешностью. Вдова народного артиста СССР Олега Табакова появилась на международном фестивале в Сочи и спровоцировала слухи о пластике.

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28 сентября Марина Зудина посетила церемонию открытия Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво» в Летнем театре в Сочи. Для выхода в свет актриса выбрала эффектное черное платье в пол с открытой спиной, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Артистка сделала вечерний макияж и собрала волосы.

Актриса с удовольствием позировала перед камерами. Однако внешность Марины Зудиной произвела на ее поклонников неоднозначное впечатление. Многие посчитали, что ее губы приобрели неестественную форму — стали изогнутыми и не смыкались полностью, после чего в Сети появились слухи о пластике знаменитости. Вдова Олега Табакова пока никак не комментировала эти предположения.

Отметим, что Марину Зудину уже не в первый раз подозревают в пластике. По мнению пластического хирурга Александра Вдовина, «причина такой перемены во внешности — как раз хирургическое вмешательство». При этом эксперт отметил, что «говорить с точностью нельзя», поскольку «многое зависит от снимка, света и так далее».

«Судить о внешности, не видя человека на приеме, конечно, сложно. Но то, что можно увидеть на фото, скорее всего, эндоскопический лифтинг, плюс пластика губ в технике Кессельринг. Это способ увеличить губы без использования имплантатов», — рассказывал Александр Вдовин.

Пластический хирург отметил, что у актрисы «очень аккуратно сделаны губы», «а скулы, которые активно критикуют, это как раз последствия эндоскопического лифтинга и увеличения губ».

Ранее сообщалось о том, что Марина Зудина раскрыла подробности личной жизни дочери от Олега Табакова.