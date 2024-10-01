Елена Старостина появилась на публике в золотистом свитере с дырами

Актриса и телеведущая Елена Старостина стала гостьей премьеры экшн-драмы «Амура», которая прошла 30 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба KION.

60-летняя Елена Старостина позировала перед фотографами в золотистом свитере с дырами, который дополнила белой миди-юбкой и блестящими босоножками на каблуках. Актриса также добавила к образу массивные красно-золотые серьги, цепочку с кулоном в виде сердца, часы и браслет. Телеведущая сделала укладку и макияж с красной помадой.

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Среди гостей мероприятия также были Алена Михайлова, Ксения Собчак, Марк Тишман, Елена Летучая, Денис Шведов, Ирина Безрукова, Екатерина Вилкова, Алена Водонаева, Даниил Воробьев, Дмитрий Дибров, Нино Нинидзе, Кирилл Плетенев, Саша Сулим и другие знаменитости.

В августе Елена Старостина показала фигуру в серебристом платье-комбинации на презентации сериала «Она такая классная». Телеведущая также надела босоножки на каблуках, колье, кольцо, массивный браслет и черные наручные часы.

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