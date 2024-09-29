Без косметики и с длинными волосами: ведущую Ольгу Шелест трудно узнать

Когда-то Ольга Шелест блистала на российском ТВ. Она была одной из самых ярких телеведущих канала MTV. Шелест появлялась в проектах «Правило Буравчика», «Девчата», «Утро на НТВ», «Пойми меня» и «Бодрое утро». Особенно запомнился ее дуэт с Антоном Комоловым. Шелест была харизматична, весела, остра на язык и очень любила экспериментировать над собственной внешностью. Многие бренды с удовольствием сотрудничали с Ольгой. Однако в апреле 2023 года она резко исчезла с экрана. Стало известно, что она с мужем решила переехать на постоянку в США. Дело в том, что супруг Ольги, продюсер Алексей Тишкин, давно работал в Штатах, у них там даже была недвижимость. То, что пара испытывала любовь к Америке было понятно еще и потому, что своих дочерей Шелест рожала именно в США. Соответственно, они получали гражданство этой страны. 2023 год, возможно, стал переломным еще и из-за СВО. В соцетях Ольга указала, что она против войны. Однако никаких комментариев на эту тему прямо она не давала.

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Зрители очень переживали, когда узнали, что Шелест поселилась за океаном. Ольга мало рассказывает о своей жизни там. Лишь изредка публикует посты в соцсетях. Так, сегодня, она показала свою собаку и себя. Как выяснилось, телеведущая изменилась до неузнаваемости. Она отрастила длинные волосы. Шелест предстала совсем без мейкапа. Чем в Америке занимается Ольга, история умалчивает.