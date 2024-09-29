Подумал, что бомжиха: Викторию Боню не узнали поклонники

44-летняя светская дива любит не только вечеринки, она большой фанат гор. Причем, красотка уже не в первый раз отправляется в экстремальный поход. На этот раз она выбрала Гималайские и покорила вершину Манаслу. Боня сообщила об этом в соцсетях. Она рыдала от счастья, ведь Манаслу высота которой больше 8 тысяч метров, поддается не каждому. Причем, восхождение сопровождалось разными проблемами. В частности, когда вся группа пошла штурмовать гору, Боня заболела и ей на день пришлось отложить поход. Кроме того, путь оказался очень непростым. Виктория напугала поклонников, когда вышла на связь с таким сообщением:

© Соцсети

“Мы попали в снежную ловушку. По всему Непалу страшные наводнения. В горах снег по пояс выпал за одну ночь! Связь очень плохая… Я вижу ваши поздравления, спасибо! Пока не могу даже репостнуть из-за плохой связи”.

К счастью, невзгоды оказались позади и мечта Виктории исполнилась. Также Боня публикует кадры и видео из своего похода. Так она предстала в куртке, капюшоне и рассказывала, что из продуктов ей пришлось взять с собой. Это фуагра, колбаса, копченая курица, оказывается на высоте выше 6000 метров без белка сложно функционировать в привычном режиме. Но не это испугало или удивило подписчиков звезды. А ее внешний вид.

© Соцсети

Естественно, она предстала без мейка. Кроме того, губы у нее синюшные, а лицо отекшее. Кто-то посочувствовал Вике, а были и те, кто не стал стесняться.