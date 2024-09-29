69-летняя Орнелла Мути раскрыла секрет своей молодости

У известной итальянской актрисы Орнеллы Мути есть русские корни. Возможно, поэтому звезды «Укрощения строптивого» так часто прилетает в нашу страну. Не так давно кинодива была в Питере, куда прилетала на открытие крупной выставки. А сейчас Мути заметили на побережье Черного моря, в Сочи — актриса прибыла на кинофестиваль.

Когда Орнелла появилась на красной дорожке, буквально все присутствующие были в восторге. Хотя актриса собирается отметить 70-летний юбилей, она выглядит чуть ли не вдвое моложе. В чем секрет ее удивительной стройности и молодости?

«Я не пью алкоголь и все время стараюсь быть на диете, — рассказала звезды изданию KP.RU. — И ещё очень важен сон. Стараюсь спать достаточное количество часов».

Еще один способов держать себя в тонусе — походы в тренажерный зал. Когда Мути нужно эффектно появиться на красной дорожке, она какое-то время усиленно занимается спортом.

«И потом, у меня неплохие гены, — не скрывает актриса. — Ну и мы должны заботиться о себе. И если знаешь, что есть что-то, что вредит твоей физической форме, избегать этого».

В итоге даже в возрасте 69 лет Орнелла Мути может похвастаться практически модельными параметрами. При росте 169 сантиметров ее вес — 55 кило.

К слову, приморский город Сочи напомнил Орнелле Мути ее родную Италию. По ее словам, она чувствует себя, как будто она у себя дома. В Сочи актриса прилетела вместе со своей дочкой Найки. Той сейчас 49 лет, и она выглядит не менее сногсшибательно.